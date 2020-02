Pausa finita per PewDiePie: annunciato il ritorno su YouTube

A poco più di un mese dall'inizio della pausa da YouTube, PewDiePie ha annunciato il ritorno sulla piattaforma di condivisione video attraverso un video pubblicato su Instagram in cui ha svelato che già da oggi inizierà a caricare i suoi classici filmati quotidiani.

"Sono pronto a tornare dalla pausa, ragazzi. Non vedo l'ora di caricare il video domani" ha affermato il Re di YouTube nell'Instagram Story, in cui si è detto felice per il ritorno alla vita normale dopo oltre trenta giorni d'assenza.

Inutile dire che la notizia è stata accolta calorosamente dai fan, che nelle scorse settimane avevano popolato la sezione commenti del video d'addio ipotizzando anche una pausa definitiva che, come abbiamo avuto modo di vedere, non si è concretizzata.

PewDiePie non ha fornito indicazioni sul contenuto del primo filmato, ma possiamo ipotizzare che farà il punto sul break da YouTube, magari annunciando i progetti che ha in serbo per gli utenti per il 2020.

La scelta di abbandonare temporaneamente il suo lavoro è stata dettata dall'esigenza di staccare la spina, dopo un 2019 molto impegnativo in cui Kjellberg non ha solo perso lo scettro di canale più seguito al mondo ai danni di T-Series, ma è stato al centro di molte polemiche.