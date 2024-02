I pavoni sono capaci di volare o no? Scopriamo subito la risposta

I pavoni sono sicuramente simboli di vanità e splendore, che sembrano danzare piuttosto che camminare, sfoggiando una ruota di piume che cattura lo sguardo e il cuore. Ma, quando lo spettacolo si sposta dalle terre al cielo, i pavoni si ritrovano a recitare un ruolo ben diverso: spesso ci soffermiamo sulla loro bellezza, ma possono volare?

Contrariamente a quanto si possa dedurre vista la loro stazza, i pavoni sono capaci di volare, seppur in modo goffo e per brevi distanze. La loro presenza nei cieli è più simile a un balzo o a un planare che a un vero e proprio volo, coprendo al massimo distanze di circa 300 metri senza raggiungere altezze vertiginose.

La rarità del loro volo, tuttavia, solleva interrogativi sulla natura stessa di questi uccelli. Spesso ci si riferisce a loro impropriamente come "pavoni", ma in realtà, il termine corretto è "pavone" per i maschi e "pavoncella" per le femmine, entrambi appartenenti alla specie del pavone blu, il più conosciuto e diffuso.

La distinzione è cruciale, poiché si tratta di uccelli sessualmente dimorfici, con i maschi che sfoggiano una coda di piume iridescenti e le femmine caratterizzate da un piumaggio più sobrio. La magnificenza dei maschi, tuttavia, non è solo una questione di estetica, ma gioca un ruolo fondamentale nella selezione sessuale, un concetto esplorato da Charles Darwin (che continua ad avere ragione anche dopo 140 anni).

I pavoni con la coda più elaborata hanno maggiori probabilità di accoppiarsi, anche se questo vantaggio sessuale ha un costo. Studi recenti hanno dimostrato che, nonostante le apparenze, il fastoso piumaggio dei pavoni non compromette significativamente la loro capacità di volo. Ciò che realmente limita il volo di questi uccelli è la loro conformazione corporea, più adatta alla vita a terra che ai cieli aperti (e hanno persino il blu, uno dei colori più rari in natura).

In effetti, i pavoni, come altri fagiani, sono creature terrestri, evolute per prosperare in ambienti densi di vegetazione dove il volo lungo distanze non è necessario.