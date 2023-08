PayPal ha un nuovo CEO: inizia l'era delle criptovalute?

È passata meno di una settimana da quando PayPal ha lanciato la stablecoin PYUSD, interamente basata sul Dollaro e utilizzabile per le transazioni tra privati ed esercizi commerciali negli Stati Uniti. Il token, però, fa parte di un ampio piano di penetrazione nel mondo delle criptovalute, che ha portato PayPal a cambiare CEO.

Nelle scorse ore, infatti, PayPal ha annunciato tramite un comunicato ai suoi investitori che Alex Chriss sarà il suo nuovo CEO, sostituendo a partire dal 27 settembre l'attuale Chief Executive Dan Schulman. La notizia è stata data anzitutto dalla CNBC e da The Verge, ma ha presto fatto il giro del web: Chriss, in particolare, viene identificato come il "traghettatore" dell'azienda nell'era delle crypto.

Per la verità, Schulman aveva già annunciato le dimissioni, che sarebbero state rassegnate entro la fine del 2023. L'executive è entrato in servizio come CEO e Presidente di PayPal nel 20214 e rimarrà dirigente dell'azienda fino a maggio 2024. Al momento non sono chiari i motivi che hanno portato alla sostituzione di Dan Schulman con Alex Chriss.

Ad oggi, Chriss è il Vicepresidente e CPO di Intuit, per la quale ha guidato l'acquisto miliardario di MailChimp, avvenuto nel 2021. Attualmente, il nuovo CEO di PayPal si occupa ancora delle sezioni dei piccoli negozi e dei lavoratori self-employed per Intuit. Sembra comunque che il nuovo CEO lavorerà anche (e soprattutto) sulle criptovalute, dal momento che, secondo le voci di corridoio, egli sarebbe stato scelto per sostituire Schulman proprio perché questi avrebbe espresso scetticismo nei confronti dei token digitali.

Il membro del board dei dirigenti di PayPal John Donahoe ha invece dichiarato che "il board ha un comitato di ricerca del nuovo CEO, che ha lavorato diligentemente ed estensivamente per trovare il miglior candidato possibile al ruolo di CEO di PayPal. Alex Chriss condurrà PayPal attraverso il suo prossimo round di crescita e di espansione". Intanto, però, PayPal ha dato il via ai licenziamenti della sua forza-lavoro, che colpiranno principalmente gli impiegati nel settore tech della compagnia.