PayPal: disponibile il servizio 'Paga in 3 rate' per i bollettini PagoPA

E’ passato qualche mese dall’annuncio dell’arrivo del pagamento in 3 rate su PayPal, e la piattaforma ha espanso le opzioni a disposizione degli utenti. Nello specifico, PayPal ha annunciato la disponibilità del servizio “Paga in 3 rate” anche sulla piattaforma pagoPA.

Tramite questo sistema, gli utenti avranno la possibilità di effettuare pagamenti con la pubblica amministrazione in tre comodo rate, senza interessi o tariffe aggiuntive.

PayPal spiega che con questo nuovo sistema mira ad offrire maggiore flessibilità ai cittadini italiani non solo per gli acquisti online, ma anche per i pagamenti quotidiani come quelli per gas, elettricità e la pubblica amministrazione. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, è disponibile solo da web e consente agli utenti di scegliere di dilazionare i propri pagamenti tra cui la previdenza sociale, le tasse ed i bolli auto.

”Negli ultimi tre anni abbiamo assistito a una crescente adozione dei pagamenti online per le bollette, il bollo auto, la pubblica amministrazione. Consentire ai cittadini una maggiore flessibilità e scelta per le proprie spese quotidiane, mette in luce la nostra missione di democratizzare i servizi finanziari” ha affermato Maria Teresa Minotti, Country Director di PayPal Italia. “Siamo orgogliosi di abilitare questo servizio in Italia e di osservare un rapido cambiamento e l’adozione dei servizi digitali in ambito finanziario”.

Come abbiamo spiegato nella nostra guida su come si effettuano i pagamenti a rate con PayPal, al momento del checkout basta scegliere l’opzione “Paga in tre rate”. Le mensilità possono avere importi tra 30 e 2000 Euro.