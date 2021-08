PayPal si evolve e diventa una super app: ne parliamo nel nuovo video

Il successo non sembra aver tolto lo smalto a PayPal che, dopo anni di primati, si appresa a inglobare funzionalità aggiuntive che le consentiranno di diventare ancora più completa abbracciando la filosofia dei competitor come AliPay.

Di recente abbiamo raccontato tutte le novità che presto sbarcheranno sulla piattaforma di pagamenti elettronici e che la renderanno una vera super-app nel nostro speciale dedicato, tra servizi finora a esclusivo appannaggio delle piattaforme bancarie, un sistema di messaggistica istantanea per dialogare e scambiare denaro con amici, familiari e conoscenti, nonché altre funzionalità relative alle criptovalute.

Il tutto, naturalmente, sarà condito da una vera e propria rivoluzione grafica, il cui scopo sarà quello di riuscire a coniugarne al meglio le novità pur mantenendo inalterata l'esperienza utente nella sua immediatezza e semplicità.

Ci riuscir? Scopriamolo nel nostro nuovo video, che troverete in apertura. Nel frattempo, ricordiamo che PayPal è in uno dei periodi più floridi della sua esistenza, nonostante l'incredibile cambio di strategia di eBay che ha dato vita a un sistema di pagamenti interno tutto nuovo. Gli ottimi risultati finanziari di PayPal hanno però dimostrato che la piattaforma non solo è perfettamente in grado di camminare da sola, ma che è anche stata in grado di farsi apprezzare da un vastissimo pubblico di affezionati.