PayPal guarda ai concerti, anche a rate: nuova partnership con Ticketmaster

Se la recente dichiarazione di Fedez sulla produzione di dischi musicali ha riacceso il dibattito sullo stato dell'industria musicale su supporto fisico, gli spettacoli dal vivo sono tornati nel pieno della loro attività dopo lo stop per la pandemia.

Per promuovere e semplificare la vita dei fan che desiderano tornare a seguire i loro artisti preferiti, Live Nation Entertainment ha siglato una partnership strategica con PayPal per far diventare questo metodo di pagamento il sistema preferenziale su Ticketmaster, ampliando al contempo le possibilità offerte agli utenti.

Oltre alla semplificazione, infatti, si parla anche di sicurezza e dilazionamento. Con PayPal Checkout la sicurezza è al primo posto offrendo una pletora di sistemi di pagamento per effettuare le transazioni in tutta sicurezza, mentre la funzionalità PayPal Paga in 3 rate consentirà di suddividere il pagamento in tre tranche mensili senza interessi, che verranno addebitate automaticamente sul conto PayPal scelto per il pagamento.

"Il nostro obiettivo consiste nel mettere in contatto senza soluzione di continuità gli artisti e gli organizzatori di eventi con i fan, ovunque si trovino nel mondo, e PayPal ci aiuta a portare questo obiettivo ad un livello superiore, con una soluzione di pagamento di portata veramente globale".

Queste le parole di Mark Yovich, Presidente di Ticketmaster, che ha poi proseguito spiegando come "questa partnership offre ai fan la continuità e la sicurezza di disporre di un metodo di pagamento sicuro, affidabile e accessibile in qualunque parte del mondo si trovino per assistere a un evento"