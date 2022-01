PayPal, indizi e conferme sullo sviluppo di una criptovaluta: lancio imminente?

Dopo l'arrivo dei pagamenti con criptovalute su PayPal, la direzione dell'azienda si è fatta sempre più chiara. Nuovi indizi, tuttavia, lasciano presagire progetti a ben più ampio respiro: si parla di stablecoin.

Prima di tutto un passo indietro. Di recente, infatti, lo sviluppatore Steve Moser ha scoperto la presenza di riferimenti allo sviluppo di una stablecoin nel codice sorgente dell'app iPhone di PayPal, tra cui anche il presunto logo PayPal Coin. A distanza di non troppo tempo, Bloomberg ha raggiunto Jose Fernandez da Ponte, Senior Vice President della divisione Crypto di PayPal, per chiedere conferme o smentite a riguardo, ricevendo questa risposta: "Stiamo vagliando l'ipotesi stablecoin; se e quando cercheremo di andare avanti, ovviamente lavoreremo a stretto contatto con le autorità di regolamentazione competenti".

Questa conferma non fa altro che confermare quanto emerso nell'applicazione, sebbene, come già chiarito da un portavoce di PayPal, parte di quel codice sarebbe stato sviluppato in un hackathon. A ogni modo, nulla di quanto emerso è assimilabile a una conferma di lancio e il logo potrebbe essere cambiato in corso d'opera oppure non vedere affatto la luce.

Tutto dipenderà, infatti, proprio dalla regolamentazione, benché sia piuttosto probabile che PayPal vorrà puntare su una stablecoin basata sul dollaro statunitense. L'azienda non vuole farsi trovare impreparata, per questo in giro ci sono anche diversi rumor su una piattaforma PayPal per il trading, sebbene sia impossibile prevedere quale sarà la sua collocazione sul mercato a questo punto.