PayPal lancia l'alternativa a GoFundMe per la raccolta fondi: ecco Generosity Network

PayPal ha deciso ufficialmente di lanciare un nuovo servizio dedicato alle campagne di raccolta fondi che mira a diventare l’alternativa alla famosa piattaforma GoFundMe: si chiama “Generosity Network” ed è effettivamente un’impresa separata dal già esistente fondo PayPal Giving per la beneficienza.

Secondo quanto detto dall’azienda, Generosity Network sarà un nuovo modo “accessibile, facile e sicuro” per permettere ai cittadini di raccogliere fondi per ogni iniziativa che gli sta a cuore, soprattutto in questo periodo considerato che il 2020 è stato un anno molto difficile a causa della pandemia di COVID-19 e ormai, nel mondo, si è prossimi a un nuovo lockdown che colpirà duramente molte realtà.

Come funzionerà Generosity Network? Quando verrà avviata una raccolta fondi, questa resterà aperta fino a 30 giorni e avrà un tetto massimo di 20.000 dollari. Per donare basterà usare la propria carta di credito e sarà possibile inviare denaro sia con una donazione dedicata che in seguito agli acquisti effettuati online, che se svolti tramite PayPal ricorderanno all’utente quali sono le iniziative già aperte e che può donare 1 dollaro in tale occasione. Tutti i fondi vengono poi depositati direttamente sul conto PayPal dell’organizzatore.

Attualmente il servizio di PayPal è già arrivo e, negli Stati Uniti, sta raccogliendo fondi per soccorsi e spese funerarie per Providencia e anche per un numero di persone che necessitano cure per tumori rari. Oktay Dogramaci, vicepresidente di PayPal, ha affermato che la società ha notato "uno sfogo di generosità dalla comunità PayPal [...] durante questo anno senza precedenti" a causa dei problemi di milioni di persone come la perdita del proprio posto di lavoro o, negli Stati Uniti, dell’assicurazione sanitaria.

Di recente PayPal ha anche deciso di consentire l’acquisto di Bitcoin tramite la sua piattaforma, contribuendo alla ricrescita della criptovaluta più nota al mondo fino al superamento dei 16.000 dollari per la prima volta dopo tre anni.