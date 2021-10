PayPal nega l'interesse per l'acquisizione di Pinterest: nessuna mega-trattativa in corso

Durante lo scorso fine settimana in rete si era fatta largo tra le principali agenzie di stampa la possibilità dell’acquisizione di Pinterest da parte di PayPal per la cifra record di 45 miliardi di Dollari. La multinazionale statunitense, però, non ha lasciato queste indiscrezioni in attesa di altri segnali, negandole in toto.

La dichiarazione a tale proposito è giunta direttamente da PayPal e non si dilunga in dettagli d’alcun tipo: “In risposta alle voci di mercato relative a una potenziale acquisizione di Pinterest da parte di PayPal, PayPal dichiara che al momento non sta perseguendo l'acquisizione di Pinterest”. Si tratta di una smentita chiara, efficace e che non lascia spazio all’immaginazione. Ovviamente, ciò non toglie che tra le due parti possano esserci state trattative in passato, ma zittisce ogni possibile rumor futuro riguardo l’acquisizione del social network. Quest’ultimo non ha ancora rilasciato commenti ufficiali.

Le indiscrezioni diffuse da fonti contattate da Reuters e Bloomberg avevano fatto storcere il naso a diversi osservatori: del resto, è difficile trovare un vero e proprio legame tra l’attività bancaria e commerciale di PayPal e il social network Pinterest. Alcuni analisti avevano commentato che l’acquisizione di quest’ultimo avrebbe giovato in ottica social commerce, specialmente se combinata a Honey e altri servizi firmati PayPal. Tuttavia, ciò non sarebbe stato abbastanza per convincere il colosso.

Sempre a proposito di PayPal, ad agosto avevamo visto come l’app potrebbe diventare anche una piattaforma di trading.