PayPal farà pagare 10 Euro agli utenti inattivi: i dettagli della nuova tariffa

Con un annuncio arrivato via mail, in cui ha annunciato una serie di modifiche alle condizioni contrattuali, PayPal ha spiegato che introdurrà una tariffa per venditori ed utenti classici che posseggono account inattivi da almeno 12 mesi.

Nella fattispecie, è previsto il pagamento di una tariffa di 10 Euro "per inattività per i conti che siano risultati inattivi per almeno 12 mesi consecutivi". Tale addebito avverrà ad Ottobre 2022 sui conti dei venditori e da ottobre 2023 per i conti personali.

L'aggiunta è avvenuta direttamente nel foglio PDF relativo alle tariffe dei consumatori PayPal, in cui sono presenti tutti i costi che sono costretti a sostenere utenti e venditori.

Nell'aggiornamento delle condizioni d'uso di PayPal, inoltre, la compagnia spiega che a partire dal 6 Maggio 2022 "modificherà il proprio programma Protezione vendite in modo da ampliare l'elenco degli articoli non idonei, che ora includerà taluni token non fungibili (NFT) associati a transazioni il cui importo sia superiore a 10.000 USD", ed apporterà anche altre modifiche al funzionamento tra cui alcuni cambiamenti alle azioni che può intraprendere in caso di pubblicazione di contenuti illeciti tramite PayPal o l'uso di PayPal. Sarà modificata anche la sezione reclami aggiungendo ulteriori informazioni relative alle informazioni relative ai reclami.