Paypal, ora si può pagare a rate senza interessi in Italia: ecco come funziona!

I rumor erano tanti. Nel nostro speciale sulla nuova app Paypal abbiamo cercato di fare il punto della situazione sulle possibilità che si stagliavano all'orizzonte, tra criptovalute, comunicazione e feature legate ai servizi finanziari.

Nell'attesa di scoprire se, fra le tantissime novità in arrivo, Paypal offrirà il trading come Robinhood ma, assolutamente in sordina, ha anche aggiunto una comodissima funzionalità destinata probabilmente a risolvere gran parte dei nostri problemi in fase di shopping.

Stiamo parlando di Paypal Paga in 3 Rate, funzione che consente in maniera semplice e immediata di dividere in tre comode mensilità i propri acquisti, sempre attraverso la piattaforma di pagamento. Una feature estremamente comoda e ben implementata, tanto da passare probabilmente inosservata a migliaia di utenti.

Come indicato sulla pagina ufficiale del servizio non verranno conteggiati interessi e quindi TAEG. Si tratta di un finanziamento e, per citare le condizioni generali, "un impegno vincolante e deve essere rimborsato. Nel caso in cui l'utente non effettui un rimborso, ciò potrebbe avere gravi conseguenze per lo stesso, ivi incluse a titolo esemplificativo difficoltà nell’ottenere altri finanziamenti anche con creditori terzi, effetti sulla propria reputazione creditizia e potenziali azioni legali nei propri confronti finalizzate a recuperare il credito".

Il funzionamento è semplice. Navighiamo nel nostro eshop preferito con supporto a Paypal, abbiamo messo nel carrello ciò che desideriamo acquistare e al momento del checkout siamo chiamati a effettuare l'accesso con Paypal attraverso l'app. Una volta arrivati alla schermata di selezione del pagamento, dove potremo selezionare la carta di credito o il conto corrente da usare, adesso è presente anche una nuova spunta per impostarne la suddivisione in tranche. Nel nostro esempio, un pagamento da 39,99 euro viene automaticamente ricalcolato in tre rate da 13,33 ciascuna. L'importo finanziabile, invece, va dai 30 euro ai 2000 euro.