PayPal promuove le criptovalute, il CEO: 'domanda superiore alle aspettative'

L'amministratore delegato di PayPal, Dan Schulman, in un'intervista rilasciata al Time Magazine nel weekend, ha parlato dell'impatto che ha avuto la decisione di consentire i pagamenti con le criptovalute tramite la piattaforma.

Schulman ha affermato che "la domanda per i servizi crypto è stata significativamente superiore alle nostre aspettative iniziale. C'è un sacco di entusiasmo".

Nello specifico, Schulman ha affermato che questo entusiasmo che si è creato intorno alle monete virtuali potrebbe anche essere dettato dal fatto che l'infrastruttura finanziaria esistente ha bisogno di un ammodernamento, dal momento è inefficiente a causa delle transazioni internazionali care e lente. Nel giro di 5-10 anni, afferma il dirigente, "si vedrà un drastico calo dell'uso di contanti. Tutti i form factor di pagamento collasseranno negli smartphone. Le carte di credito come le conosciamo oggi materialmente scompariranno ed utilizzeremo gli smartphone".

Lo scorso mese fa, intanto, PayPal ha anche lanciato i pagamenti con le criptovalute, con il supporto garantito per Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. La funzione "Checkout With Crypto" si aggancia al proprio wallet virtuale e prevede anche anche la conversione della criptovaluta in valuta flat.

Nelle ultime ore il mercato ha registrato un forte rialzo dopo un calo avvenuto nel weekend, che ha fatto scivolare il Bitcoin ai minimi da qualche mese.