PayPal pronta a offrire 45 miliardi di Dollari per acquisire Pinterest

Zitta zitta, Pinterest sta catturando l’attenzione di diversi giganti della tecnologia. La sua crescita durante la pandemia, pari al 37% su base annua, ha interessato società non da poco: per esempio, Microsoft sembrava interessata all’acquisizione del social. In queste ore, però, sarebbe PayPal il grande nome pronto alla trattativa.

Come riportato anche dall’agenzia di stampa Reuters, dopo avere contattato persone che hanno familiarità con la questione, PayPal sarebbe pronta ad acquisire Pinterest per la cifra monstre di 45 miliardi di Dollari. Con una quota simile, se dovesse andare in porto, questa acquisizione diverrebbe la più grande di sempre per società nell’ambito social. Attualmente, il record appartiene alla succitata Microsoft che, nel 2016, acquisì LinkedIn per 26,2 miliardi di Dollari.

Le fonti sentite da Reuters hanno precisato che si tratterebbe di 70 Dollari per azione e che PayPal vorrebbe concludere il negoziato rapidamente, così da riportare l’acquisizione nel rapporto aziendale relativo ai guadagni trimestrali atteso per l’8 novembre 2021. Al momento manca ancora un vero e proprio accordo e i termini non sarebbero del tutto definiti. Inoltre, entrambe le parti non hanno risposto alle richieste di commento da parte di Reuters o altre testate internazionali come Bloomberg.

Questo interesse da parte di PayPal a noi utenti del Belpaese suonerà piuttosto strana, principalmente perché Pinterest non è propriamente famoso sul suolo italiano. Inoltre, i gestori stessi del social hanno affermato che il graduale abbandono delle restrizioni dovute dalla pandemia di COVID-19 ha comportato un calo nella crescita di utenti, soprattutto sul mercato primario statunitense.

Tuttavia, diversi analisti sono convinti che l’acquisizione di Pinterest gioverebbe molto a PayPal, la quale potrebbe integrare nella sua nuova “Super App” ora in fase di lancio la piattaforma social commerce fondata nel 2009, combinandola quindi con Honey e i servizi già disponibili nell’app PayPal.