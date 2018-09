PayPal da record: superati i 250 milioni di account a livello mondiale

Il presidente ed amministratore delegato di PayPal, Daniel Schulman, ha da poco annunciato il superamento di un importante obiettivo da parte dell'azienda da lui diretta. In un post pubblicato sul blog della compagnia, il CEO ha annunciato che il servizio ha superato quota 250 milioni di account attivi a livello mondiale.

Un numero importantissimo, che certifica una crescita altrettanto importante. Basti pensare che a Febbraio dello scorso anno la PayPal aveva superato quota 200 milioni di account attivi, il che vuol dire che ha guadagnato 50 milioni di account in poco più di diciotto mesi.

Sono sempre più gli utenti che si affidano a PayPal per le transazioni web e per i pagamenti digitali. Ad oggi la società è al secondo posto nel settore, e si trova tra American Express, che conta 113 milioni di account, e Visa, ferma a 3,2 miliardi.

Nel post pubblicato sul blog Schulman ha notato che se PayPal fosse un paese, sarebbe il quinto più popolato al mondo, davanti al Brasile che ha una popolazione di 210 milioni di abitanti.

A PayPal va riconosciuto il merito di essersi sganciata dalla nomea di semplice metodo di pagamento collegato ad eBay: nel corso degli anni si è imposto come un vero e proprio istituto finanziario a cui sempre più utenti hanno abbinato le carte di credito ed i conti correnti per ragioni di sicurezza e per acquistare con spensieratezza sul web.