PayPal regala un mese di Infinity con il nuovo codice promozionale

Paypal ha annunciato il lancio di una nuova promozione in collaborazione con Infinity, che consentirà di accedere per 30 giorni in maniera completamente gratuita alla piattaforma di streaming di Mediaset, per poi passare a 4,99 Euro al mese per sei mesi.

Come indicato nella pagina promozionale, la scadenza dell'offerta è prevista per il 31 Gennaio 2020. Per accedere, basta cliccare sul tasto "applica l'offerta" e, se richiesto, inserire il codice del coupon "PAYPAL2019".

L'offerta è valida solo online solo per i nuovi clienti Infinity, e non è nè cumulabile con altre promozioni, tanto meno trasferibile.

Il bundle regalato da Infinity include la possibilità di accedere al pacchetto cinema e di effettuare la riproduzione su due dispositivi in contemporanea. E' garantita la qualità HD su tutti i device ed in 4K su sui televisori, e chiaramente è anche possibile effettuare il download di film e serie tv, per guardarli offline in un secondo momento.

Chiaramente, come avviene con gli altri servizi di questo tipo, è possibile disdire in qualsiasi istante: al termine del mese gratuito infatti è possibile interrompere l'abbonamento per non pagare nemmeno i 4,99 Euro scontati.

Ricordiamo che dopo quattro mesi il costo dell'abbonamento passerà a 7,99 Euro al mese.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa offerta.