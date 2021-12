PayPal regala tre mesi di Spotify Premium: ecco come ottenerli gratis

Nuova promozione lanciata da PayPal. Il sistema di pagamento in giornata odierna ha lanciato una nuova offerta che permette di ottenere tre mesi di Spotify Premium a costo zero, fino al 15 Settembre 2023.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata sul sito di PayPal, possono godere dell'offerta solo gli utenti che non hanno ancora provato Spotify Premium e che ovviamente non hanno un abbonamento attivo.

Al termine del periodo promozionale di tre mesi la sottoscrizione si rinnoverà al prezzo di 9,99 Euro al mese, ma sarà comunque possibile annullarla in qualsiasi momento.

Per effettuare l'attivazione basta cliccare sul tasto "Inizia la prova gratuita" sulla pagina di PayPal e quindi dal menù a discesa al momento del pagamento scegliere PayPal come sistema per l'addebito.

Tra le novità previste da Spotify Premium troviamo la possibilità di effettuare il download della musica, l'ascolto illimitato e senza interruzioni pubblicitarie dei brani presenti nel catalogo, ma anche gli skip illimitati.

Tutti i dettagli, termini e condizioni della promozione sono disponibili direttamente sul sito web di Spotify.

Ricordiamo che di recente PayPal ha introdotto la possibilità di effettuare i pagamenti a rate a tasso zero ed interessi zero, con l'importo dell'ordine che viene semplicemente diviso per tre. Agli utenti viene anche data la possibilità di saldare anticipatamente.