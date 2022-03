PayPal stoppa le registrazioni per gli utenti in Russia: bloccati anche alcuni conti

Il mondo tech continua a boicottare la Russia, come richiesto da UE ed USA. Alla lunga lista di compagnie (Apple ha interrotto le vendite in Russia) si è aggiunta anche PayPal, che ha annunciato lo stop alla registrazione dei nuovi utenti dalla Russia.

La piattaforma di pagamento, inoltre, ha spiegato di aver già bloccato gli account di alcuni utenti e di alcune delle più grande banche del paese che sono state sanzionate da Stati Uniti, Unione Europea, Gran Bretagna ed altri stati.

PayPal si aggiunge ad altri intermediari ed istituti finanziari che negli ultimi giorni, per condannare l’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. Visa, Mastercard ed American Express hanno aderito alle sanzioni, così come Apple Pay e Google Pay. Il colosso di Cupertino ha bloccato completamente l’uso del suo servizio da parte dei residenti in Russia, mentre Google Pay ha sospeso la collaborazione con molti istituti finanziari russi.

Nella giornata di ieri, inoltre, l’Unione Europea ha annunciato l’esclusione di sette banche russe dal sistema SWIFT, una mossa richiesta da molti ma che per gli osservatori potrebbe essere meno efficace di quanto previsto in quanto la Russia ha già sviluppato una piattaforma proprietaria per elaborare le transazioni.

Queste sanzioni si aggiungono a quelle imposte dall'UE che ha bloccato Russia Today e Sputnik in Europa.