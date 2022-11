PayPal supporterà il Tap To Pay di iOS con iPhone, ma solo negli USA

Le applicazioni PayPal e Venmo per iOS supporteranno presto la funzionalità Tap to Pay di Apple su iPhone, introdotta su iOS lo scorso febbraio. I commercianti che utilizzano PayPal o Venmo avranno la possibilità di accettare carte di debito o di credito contactless e pagamenti con i wallet mobile, Apple Pay incluso.

L’annuncio è arrivato direttamente da PayPal nel corso della conference call tenuta la scorsa notte in cui ha annunciato i risultati trimestrali. “Sfruttando la tecnologia Tap to Pay su iPhone di Apple, i commercianti statunitensi saranno presto in grado di accettare carte di debito o di credito contactless e wallet mobili, incluso Apple Pay, utilizzando un iPhone e l’app PayPal o Venmo iOS” si legge nella dichiarazione che però fa riferimento solo al mercato americano.



Allo stato attuale, infatti, Tap To Pay è attivata solo negli Stati Uniti, dove gli esercenti possono accettare i pagamenti contactless utilizzando l’iPhone come un vero e proprio POS. Nessuna indicazione sul possibile arrivo in Italia.

Apple evidenzia che grazie a questo servizio, gli utenti in possesso di un iPhone abilitato potranno accettare in tutta sicurezza pagamenti contactless e pass Apple Pay abilitati con l’NFC. Per gli esercenti inoltre non è previsto l’utilizzo di alcun hardware aggiuntivo per accettare i pagamenti contactless.