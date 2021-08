PayPal vuole diventare anche una piattaforma di trading: competerà con Robinhood?

La “super app” di PayPal sta per arrivare con al suo interno moltissimi servizi: pagamento di bollette, gestione di servizi in abbonamento, chat con i contatti e molto altro, esattamente come WeChat e AliPay in Cina. Non dovrebbe mancare, però, persino una piattaforma di trading in grado di competere con Robinhood.

Secondo un rapporto pubblicato recentemente da CNBC, PayPal avrebbe mostrato il suo interesse verso lo sviluppo di una piattaforma dedicata alla compravendita di azioni tramite l’assunzione di Rich Hagen, personalità famosa nel mondo del trading che ora lavorerà nella nuova divisione “Invest at PayPal”, da Hagen descritta su LinkedIn come un’esperienza “alla guida degli sforzi di PayPal per esplorare le opportunità nel settore degli investimenti dei consumatori”.

Alla richiesta ufficiale di commenti a tal proposito, PayPal ha rimandato ad alcune dichiarazioni del CEO Dan Schulman riguardo la visione a lungo termine della compagnia, la quale prevederebbe “servizi finanziari inerenti anche agli investimenti”. Non sono noti altri dettagli, ma questa affermazione lascia pensare che in futuro potrebbe davvero esserci spazio per una piattaforma di trading firmata PayPal.

In tal caso, sarà interessante osservare come se la caverà contro Robinhood, piattaforma che negli ultimi anni è diventata estremamente famosa negli Stati Uniti e non solo per il suo business model, in quanto si tratta di un’app per smartphone gratuita e accessibile anche a investitori inesperti. Essendo già molto diffusa, rappresenterà uno dei più importanti competitor di PayPal in futuro, se non addirittura il competitor principale. Chissà chi riuscirà a spuntarla!

Nel frattempo, ricordiamo che lo scorso marzo PayPal ha lanciato i pagamenti con le criptovalute, supportando dal lancio Bitcoin, Ethereum e altre valute minori.