PayPal vuole trasformarsi in una 'super app' come WeChat e AliPay

PayPal sembra avere grandi progetti per il futuro, i quali hanno ottenuto tutti i lasciapassare interni per diventare realtà: il CEO Dan Schulman recentemente ha dichiarato che nei prossimi mesi PayPal verrà “completamente potenziato” negli Stati Uniti, ottenendo tanti servizi che la renderanno la “WeChat degli Stati Uniti”.

Come riportato da TechCrunch, nel corso della telefonata sugli utili di mercoledì Schulman ha parlato con gli investitori del progetto “super app” che spetta a PayPal: in futuro il servizio dovrebbe ricevere una vasta gamma di funzionalità inedite, tra cui nuovi servizi di pagamento, servizi finanziari, strumenti commerciali, strumenti di budgeting e altro ancora, diventando quindi la versione statunitense di ciò che è WeChat in Cina o AliPay in India.

Si parla di un prodotto unico che include tantissimi servizi che possono andare dal pagamento delle bollette alla gestione di abbonamenti, deposito diretto avanzato in banca, accesso anticipato ai fondi e persino funzionalità di messaggistica per chattare con amici e parenti tramite l’interfaccia di PayPal. Insomma, un pot-pourri di feature che, come ha affermato Schulman, “porterà molto impegno sulla piattaforma”. Tra le tante novità accennate ci sono anche “capacità crittografiche aggiuntive” che quindi andranno ad aggiungersi, per esempio, all’aumento del limite di acquisto di criptovalute da 20.000 Dollari a 100.000 Dollari per i clienti PayPal idonei negli Stati Uniti, tutto ciò complice la promozione del mondo crypto da parte della società.

Stando a quanto dichiarato da Schulman, infine, il codice di questa presunta applicazione sarebbe completo per il lancio della versione iniziale, ma vedrà successivamente tanti rilasci costanti e tante nuove funzionalità in arrivo su base trimestrale. Per integrare tutte le nuove funzionalità nella super app, ovviamente, PayPal vedrà molti cambiamenti della sua interfaccia utente in arrivo: “Abbiamo ricompense e acquisti. Abbiamo un intero centro di donazioni intorno al crowdsourcing, passando per enti di beneficenza. E poi, ovviamente, ‘Acquista ora’, ‘paga dopo’ saranno completamente integrati...L'ultima volta che ho contato, erano come 25 nuove funzionalità che inseriremo nella super app”, ha concluso il CEO della società statunitense.

È difficile capire, allo stato attuale, se tutti questi cambiamenti riguarderanno anche l’utenza europea. In tale caso, forse si potrebbe addirittura parlare di standardizzazione in Occidente per raggiungere un modello base simile a quello di Cina e India. Sarà efficace? Staremo a vedere.

