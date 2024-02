Il primo paziente umano di Neuralink riesce a muovere il mouse con il pensiero

Sono passate poche settimane da quando Neuralink ha impiantato il primo chip nel cervello di un umano ed a quanto pare la sperimentazione sta procedendo con risultati positivi. Elon Musk infatti ha annunciato che il primo paziente umano a cui è stato impiantato il chip si è ripreso ed è in grado di controllare il mouse con il pensiero.

"I progressi sono buoni e il paziente sembra aver recuperato completamente, con effetti neurali di cui siamo a conoscenza. Il paziente è in grado di muovere il mouse sullo schermo usando il pensiero” ha affermato entusiasta il fondatore della società, in quello che potrebbe segnare a tutti gli effetti un punto di svolta per la ricerca.

Elon Musk ha anche specificato che Neuralink sta lavorando per fare in modo che il paziente possa cliccare quante più volte possibile sul mouse, nel tentativo di espandere ulteriormente le capacità neurali. Non è chiaro di quale patologia soffra l’umano in questione, però, tanto meno quanto sia invalidante.

Da parte di Neuralink non sono arrivati commenti in merito. Per chi non avesse seguito, lo studio consiste nel posizionamento a livello chirurgico di un’interfaccia neurale in una regione del cervello per consentire alle persone di controllare il mouse o la tastiera di un computer utilizzando il pensiero.