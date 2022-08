Dove sono i pazienti del dottore, li trovi? 20 secondi per la verifica visiva

Tranquillo, l'enigma delle Dark Stories è altrove: il periodo estivo richiede relax e infatti la "verifica visiva" del dottore e dei suoi pazienti è un enigma originariamente realizzato negli anni '80 per i bambini. Tuttavia, il limite di tempo di 20 secondi può mettere a dura prova anche i più grandi, come dimostrato dal Web.

Dopo che Jagran Josh e Playbuzz hanno riportato sotto la luce dei riflettori questa ormai datata, ma sempre divertente, "illusione ottica" (così viene chiamata dalla fonte), non sono stati in pochi a cimentarsi nella potenzialmente ardua sfida. Non preoccuparti: la regola dei secondi in realtà non è rigorosa: siamo qui per rilassarci, ma un po' di difficoltà in più andava messa.

In ogni caso, avrai già intuito che ciò che devi cercare sono i pazienti del dottore. Quest'ultimo è infatti in bella vista nell'immagine, ma sono gli altri a essersi nascosti abilmente. Se hai già seguito alcuni degli enigmi che abbiamo pubblicato su queste pagine, ad esempio la sfida dell'uomo amico del cammello, potresti aver intuito dove sta l'inghippo.

Al solito, però, qualche indizio va dato. Ebbene, i volti (pardon, i pazienti) che vanno cercati all'interno dell'immagine sono due. La parte alta dell'immagine potrebbe essere quella più interessante in cui guardare. Lo sappiamo: ci si potrebbe chiedere quanto siano stati intelligenti i bambini dell'epoca nel riuscire a risolvere un enigma di questo tipo. Una volta scovata la soluzione, vedrai però che era tutto lì, dinanzi ai tuoi occhi.

Se ti sei divertito nella ricerca dei pazienti e hai passato qualche momento spensierato, che ne dici di provare un'altra sfida a tempo? L'enigma da 10 secondi delle zebre potrebbe essere l'ideale.