Il PC AMD e Bethesda a tema Starfield è la cosa più bella che vedrete oggi

Se avete fatto gli occhi a cuoricino per le Radeon RX 7900 XTX a tema Starfield, preparatevi alla cosa più bella che vedrete oggi: un intero PC custom dedicato alla nuova IP di Bethesda, ma purtroppo non è in vendita.

Raggiunto da AMD per una partnership a dir poco spaziale, lo youtuber e modder Ben ha realizzato un walkthrough della sua impresa di realizzare questo PC da esibire poi al QuakeCon 2023.

Come ha spiegato il creator sul suo canale "sono stato contattato da AMD per lavorare a un progetto favoloso con Bethesda per creare un computer custom 1-1 da mettere in mostra alla QuakeCon ispirato a Starfield. Volevo che il computer sembrasse parte dell'ambiente di gioco. Nel videogame, puoi disegnare la tua astronave e questo è stato ciò che mi ha ispirato per questa build".

"Il mio obiettivo era quello di creare una build per AMD ma anche per Starfield" prosegue nel video il modder, "Non volevo raccattare qualcosa dal gioco e semplicemente renderlo una mod, volevo veramente prendere spizzichi e bocconi e adattarli al PC per renderlo un perfetto mix tra il mio e il loro stile".

Se nessuno potrà realmente accaparrarsi questo PC, potremo consolarci almeno con il bellissimo video di modsbyben, che trovate in apertura. Per fortuna, non mancherà merchandising ufficiale, tra cui appunto le componenti AMD a tema, ma ci saranno anche headset e controller Xbox dedicati a Starfield in edizione limitata.