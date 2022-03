PC chiavetta con Windows 10 in offerta lampo su Amazon: sconto del 29%

Dopo aver trattato stranezze tech come le segnalazioni laser per la bicicletta, torniamo a dare un'occhiata a un'altra proposta non propriamente delle più comuni del mondo del Web. Infatti, su Amazon c'è un'offerta lampo relativa a un "PC chiavetta".

Più precisamente, NiPoGi Mini PC Stick viene ora proposto a un prezzo pari a 169,91 euro tramite rivenditori. Da quanto si può apprendere dalla versione nostrana del portale e-commerce dell'azienda di Andy Jassy, in precedenza il costo del prodotto era di 239,90 euro. In parole povere, il possibile risparmio è del 29%, ovvero c'è uno sconto di 69,99 euro. Tra l'altro, al momento in cui scriviamo, nonostante manchi ancora un buon numero di ore al termine della promozione, sono già state richieste l'86% delle unità disponibili (quindi la disponibilità potrebbe esaurire nel giro di breve tempo in seguito alla pubblicazione di questa notizia).

In ogni caso, al netto della promozione, è interessante notare che la "chiavetta HDMI" coinvolta è un PC con sistema operativo Windows 10 Pro. Non mancano 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, così come un processore Intel Celeron J4125. Dalle immagini presenti su Amazon apprendiamo che all'interno è presente una ventola di raffreddamento, nonché che c'è il supporto al Bluetooth 4.2. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: in basso fa capolino una porta Ethernet.

Per il resto, certo, prodotti di questo tipo esistono già da tempo e ci sono anche altri "mini PC" in commercio, ma era in ogni caso interessante approfondire il modello messo in bella vista da Amazon per via dell'offerta lampo. Al netto di questo, chiaramente questa tipologia di prodotti è sempre un po' "intricata", dato che si tratta di dispositivi low cost che potrebbero presentare miriadi di problematiche. Tuttavia, sappiamo bene che là fuori ci sono parecchi "smanettoni", che hanno ben compreso di cosa si tratta e che daranno quantomeno un'occhiata divertita al prodotto.