Il PC che si crede una Xbox Series X: Gigabyte porta la RTX 3070 in salotto

Sono passati ormai più di due anni da quella fatidica cerimonia dei The Game Awards in cui Microsoft ha svelato Xbox Series X, la sua proposta per la nuova generazione di Console che ha destato interesse per il suo design minimal e la sua sottile ingegnerizzazione.

Da allora, parallelamente, anche il mercato dei cosiddetti PC "Small Form Factor" ha continuato il suo percorso verso la popolarità, con proposte sempre più presenti nei cataloghi dei principali produttori di Case e di hardware.

Se, come abbiamo già visto nella nostra recensione dell'NZXT H1 V2, è effettivamente possibile racchiudere in pochi litri delle componenti di assoluto valore, sul mercato dei preassemblati l'offerta sembrava non essere poi così intrigante, o perlomeno finché non ci ha messo le mani GIGABYTE con il suo nuovo AORUS Model S.

Si tratta di un mini PC da appena 14 Litri, con un fattore di forma del tutto simile a quanto visto su Xbox Series X e dotato di un sistema di dissipazione personalizzato ad hoc per ospitare, in una atipica modalità "sandwich", un processore Intel di dodicesima generazione (l'i7-12700K), 32 GB di RAM DDR5-4800 AORUS, una NVIDIA GeForce RTX 3070 (desktop) e due SSD NVMe PCIe Gen4 da 2TB.

Insomma, si tratta a tutti gli effetti di una macchina di fascia medio-alta, perfetta per il gaming in FullHD e QHD, ma che non teme, con le dovute accortezze, anche il 4K. A questo proposito, la scelta di una GPU NVIDIA non è da ritenersi casuale, vista la possibilità di poter beneficiare delle tecnologie RTX come il DLSS. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, sarà disponibile anche una versione con CPU AMD Ryzen 9 5900X e RTX 3080, ma in questo caso con memorie DDR4.

In apertura potrete trovare il trailer di presentazione pubblicato dalla pagina ufficiale di AORUS, in cui vengono mostrate anche le caratteristiche del sistema di dissipazione della macchina.