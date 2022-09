PC desktop Acer con RTX 3060 a 300 euro in meno da Mediaworld

Pochi giorni dopo avere segnalato un laptop Acer con RTX 3050Ti a 300 euro in meno da Unieuro, cambiamo catena di distribuzione e scoviamo da Mediaworld un PC desktop Acer Nitro con RTX 3060 in offerta a un prezzo tutto sommato interessante: vediamolo nel dettaglio.

Il computer in questione è il modello Acer Nitro 50 N50-640, un preassemblato desktop con al suo interno componenti di fascia alta: oltre alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, nel case troviamo il processore Intel Core i7-12700 da 2,1 GHz di frequenza base e 4,8 GHz Turbo. Ci sono poi lato memoria 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di archiviazione in formato SSD. Il sistema operativo all’accensione è Windows 11 Home, mentre l’alimentatore è da 500W.

Il prezzo di listino di questo computer è pari a 1.599 euro ma, per un periodo di tempo non precisato, scende a 1.299 euro. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in 20 rate Tasso Zero da 64,95 euro. La consegna a domicilio costa 12,99 euro e richiede l’attesa di circa una settimana; in alternativa, è possibile completare l’acquisto richiedendo il ritiro gratuito in negozio. Inoltre, è possibile attivare protezione per guasti, danni o furto per un anno a partire da 99,99 euro.

Sempre presso la stessa catena di distribuzione ricordiamo che sono le ultime ore dell’Extra Sconto 20% su tutti i TV.