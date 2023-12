PC desktop Lenovo Legion con RTX 3070 in sconto da Mediaworld

Con il volantino lanciato da Mediaworld nel corso della scorsa settimana, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su un PC desktop a marchio Lenovo Legion, su cui si può risparmiare un’ottima somma di denaro.

Si tratta del Lenovo Legion T7 34IAZ7, che viene proposto a 1599 Euro, 1000 Euro in meno rispetto ai 2599 Euro imposti dal produttore. La configurazione in questione è basata sul processore Intel Core i7 12700K a 3,6 GHz, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, 16GB di RAM ed SSD da 1 terabyte.

La consegna, che viene garantita tra il 5 ed il 7 Dicembre 2023, ha un costo di 12,99 Euro, mentre il ritiro gratuito in negozio è possibile dal 7 Dicembre 2023.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione di un anno per guasto, due anni per danno e due anni per furto al prezzo di 219,99 Euro, mentre la protezione per PC fissi e stampanti di un anno ha un costo di 99,99 Euro: basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. Garantito anche il ritiro dell’usato RAEE gratuito.

Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate, da scegliere direttamente al momento della finalizzazione dell’ordine. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina dell'ordine.