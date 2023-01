PC desktop Lenovo con RTX 3060 a un ottimo prezzo da Euronics

A sette giorni dalla nostra precedente rassegna delle migliori offerte su laptop HP da Euronics, ritorniamo tra le pagine online della stessa catena di negozi per evidenziare la disponibilità di un PC desktop Lenovo con RTX 3060 in sconto, per essere esatti a 300 euro in meno.

Si tratta del modello Lenovo Ideacentre Gaming 5, variante 14ACN6, dotato come anticipato della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12 GB di memoria GDDR6 e del processore di fascia medio-alta AMD Ryzen 7 5700G, caratterizzato da otto core e sedici thread, per una frequenza massima di 4,6 GHz a partire dai 3,8 GHz base. Il comparto memoria si compone di 16 GB di RAM DDR4 e un singolo SSD da 512 GB. Il sistema operativo già installato è Windows 10 Home, ma il computer risulta compatibile con Windows 11. Insomma, al primo avvio è possibile procedere con l’aggiornamento gratuito.

Il prezzo di listino è di 1.499 euro, ma Euronics lo abbassa a 1.199 euro fino al 5 febbraio 2023 salvo esaurimento scorte. L’offerta risulta valida sia online, sia presso i punti vendita della catena stellata in tutta Italia; ciononostante, al momento della scrittura della notizia non risulta disponibile in molteplici negozi in varie regioni alla luce della mancanza di unità.

Ad ogni modo, il pagamento potrà essere completato in tre rate senza interessi con Klarna in caso di acquisto online, ma attenzione alle spese di spedizione da pagare a parte. Per evitarle è necessario procedere con l’acquisto presso il punto vendita Euronics più vicino, per poi ritirarlo a costo zero appena possibile.

