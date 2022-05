PC desktop MSI dotato di RTX 3060 al 40% in meno da Euronics, da non perdere

Al di fuori del volantino "50 prodotti al 50%” disponibile fino al 25 maggio, Euronics in queste calde giornate vuole allietarci proponendo un PC desktop MSI con scheda video RTX 3060 in offerta. Per l’esattezza, si tratta del 40% in meno rispetto al prezzo di listino: è davvero imperdibile!

Se state cercando un computer con una scheda video di ultima generazione, il modello MSI INFINITE S3 11TC-075 fa proprio al caso vostro. Si tratta di una build pre-assemblata con la detta scheda grafica MSI RTX 3060 VENTUS 2X dotata di 12 GB di memoria dedicata, seguita dal processore Intel Core i5-11400F da 2,6 GHz base e 4,4 GHz turbo, da un’unità SSD da 1 terabyte, 16 GB di RAM DDR4 e un alimentatore da 500W. Infine, alla prima accensione troverete il sistema operativo Windows 10.

Normalmente questo computer viene proposto dalla catena di distribuzione a 2.499 Euro, mentre in queste settimane risulta disponibile a 1.507 Euro in caso di acquisto nei negozi o 1.521,90 Euro con acquisto online e consegna a domicilio. Come capirete, il prezzo non è propriamente accessibile; ciononostante, va ammesso che trovare una scheda grafica di ultima generazione resta comunque una missione particolarmente difficile, sebbene le scorte stiano aumentando. Insomma, questa è davvero un’occasione da valutare attentamente se volete aggiornare il vostro PC da gaming.

