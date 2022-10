PC desktop MSI con RTX 3060 a 400 euro in meno da Unieuro, fino 6 ottobre

Se siete ancora a caccia di un computer da gaming con schede video di ultima generazione ma non potete assemblare il vostro desktop a causa del prezzo delle GPU, eccovi un computer MSI con RTX 3060 preassemblato a 400 euro in meno da Unieuro grazie al recente volantino “Passione Casa” attivo fino al 6 ottobre prossimo.

Di che computer da gaming si tratta? Il modello interessato è l’MSI MAG Infinite S3 dotato, appunto, della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 12 GB di memoria GDDR6, processore Intel Core i5-11400F da massimo 4,4 GHz di frequenza Turbo, 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz e alimentatore da 500W. Lato archiviazione, dunque, troviamo un singolo SSD da 1 TB. Infine, il sistema operativo alla prima accensione è Windows 11 Home.

Normalmente questo computer risulta disponibile a 1.699 euro, ma per ancora tre giorni – oggi 4 ottobre 2022 compreso – risulterà acquistabile a 1.299 euro grazie a un taglio del 23%. Il pagamento, come da prassi di questa catena di distribuzione, è effettuabile anche in 3 rate senza interessi da 433 euro con Klarna o PayPal, e la consegna a domicilio è gratuita.

Insomma, se volete un PC desktop di fascia medio-alta il prima possibile per divertirvi con i vostri giochi preferiti, questa è l’offerta che fa al caso vostro.

In chiusura, ricordiamo che Unieuro ha rinnovato le Offerte Solo Online valide fino al 9 ottobre prossimo.