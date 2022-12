PC desktop MSI con RTX 3060 a 500 euro in meno con il Sottocosto Mediaworld

L’iniziativa promozionale di Natale di Mediaworld, ovvero il volantino Sottocosto lanciato questo mese con tante ottime offerte su TV OLED e QLED, include anche diversi computer da gaming in sconto. Tra questi, figura un PC desktop MSI venduto a 500 euro in meno, dotato della scheda video RTX 3060.

Il modello in questione è noto altrimenti con il nome MSI MPG Trident 12TC-202IT e presenta nel suo case compatto e aggressivo il processore Intel Core i5-12400F accompagnato dalla NVIDIA GeForce RTX 3060 VENTUS 2X personalizzata MSI e, lato memoria, da 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz, HDD da 1 TB e SSD da 512 GB. L’alimentatore in dotazione è un 80+ Gold da 750W, mentre il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home.

Il prezzo di listino normalmente fissato dalla catena di distribuzione è pari a 1.849 euro ma, per le prossime giornate, scende a 1.349,99 euro, ovvero del 26,98%. In questa cifra non sono incluse le spese di spedizione, pari a 12,99 euro; l’attesa per la consegna non durerà molto, dato che è prevista in un giorno o, altrimenti, in massimo una settimana. In alternativa, ricordiamo che questa promozione è valida anche presso i punti vendita Mediaworld in tutta Italia, ma solo fino al 18 dicembre prossimo.

In poche parole, se volete acquistare un PC desktop di fascia alta a un prezzo vantaggioso, questo modello MSI preassemblato potrebbe essere di vostro interesse.

Sempre da Mediaworld potete altrimenti trovare un laptop Lenovo con RTX 3050 Ti a 900 euro.