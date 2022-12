PC desktop MSI con RTX 3060 Ti in offerta da Mediaworld, 450 euro in meno

Mentre Unieuro propone un laptop Lenovo con RTX 3050 Ti in sconto nel contesto delle Offerte di Natale proposte dalla catena di distribuzione, Mediaworld rilancia con un’altra promozione imperdibile per i videogiocatori: un PC desktop MSI con RTX 3060 Ti a 450 euro in meno.

Stiamo parlando del modello MSI MPG Trident 12TG-095IT, caratterizzato da un design tanto compatto quanto aggressivo e moderno, nel quale si trovano la scheda grafica già citata, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti personalizzata ovviamente da MSI, assieme a 16 GB di RAM DDR4 e, lato archiviazione, un HDD da 2 TB oltre a un SSD da 1 TB. Il processore è invece il modello Intel Core i5-12400F, mentre l’alimentatore è un 80+ Gold 750W. L’OS già installato è Windows 11 Home.

Grazie a questa promozione del mese di dicembre, non elencata nei volantini ora attivi da Mediaworld, il prezzo scende da 2.099,99 euro a 1.649,99 euro o, in percentuale, del 21,42%. Le spese di spedizione ammontano a 12,99 euro, ma è anche possibile completare l’acquisto online per poi procedere con il ritiro in negozio a costo zero. Non è chiaro dal catalogo online se questa offerta è valida anche presso i punti vendita in tutta Italia.

Se quindi state cercando un computer da gaming con componenti di ultima generazione, questa soluzione preassemblata potrebbe fare al caso vostro.

Su Amazon, invece, in questi giorni potete trovare RAM Corsair al prezzo più basso di sempre.