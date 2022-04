PC desktop MSI con RTX 3060 in offerta da Unieuro, rimborso fino 350 Euro

Quante offerte su computer da gaming in queste giornate primaverili: la promozione sul PC desktop MSI con RTX 3060 da Mediaworld non è l’unica all’attivo in Italia. Dalla catena di distribuzione rivale Unieuro troverete un altro modello MSI con scheda video RTX 3060 a 500 Euro in meno e con rimborso aggiuntivo fino a 350 Euro.

L’iniziativa “Cambia il Tuo PC” disponibile fino al 24 aprile prossimo consente infatti di acquistare un PC fisso o portatile di qualsiasi marca e tipo ottenendo un rimborso fino a 350 Euro consegnando a Unieuro un laptop o PC usato, la cui condizione determinerà la natura del bonifico che riceverete sull’IBAN entro 30 giorni dalla convalida.

Questa promozione copre anche il computer da gaming MSI MAG Infinite S3 dotato del processore Intel Core i7-11700F operante alla frequenza massima di 4,9 GHz e accompagnato da un HDD da 1000 GB e da una unità SSD da 512 GB lato archiviazione, oltre a 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz. La scheda video in dotazione è la NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12 GB di memoria GDDR6, mentre il sistema operativo installato è Windows 10 Home.

Il prezzo a cui viene proposto è pari a 1.799 Euro e sostituisce il prezzo di listino di 2.299 Euro per un periodo di tempo non specificato. Se siete quindi interessati a questo modello specifico e volete sostituire un vostro vecchio computer che non utilizzate più o risulta poco performante, questa è l’occasione perfetta per godere di tagli di prezzo aggiuntivi. Potrete procedere con l’acquisto anche online, effettuando poi il ritiro in negozio o richiedendo la consegna a domicilio a costo zero.

Sempre da Unieuro troverete anche uno smart TV Xiaomi in offerta per pochi giorni.