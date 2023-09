Questo PC è fatto con DNA umano e rischia di rivoluzionare l'informatica

Da sempre, l'acido desossiribonucleico (DNA) ha agito come un manuale d'istruzioni per la vita, offrendo non solo modelli per una vasta gamma di strutture chimiche, ma anche un mezzo per gestirne la produzione. Negli ultimi anni, gli ingegneri hanno esplorato un ruolo nuovo perquesta molecola, vedendola come base per un computer biologico.

Nonostante siano passati trent'anni dal primo prototipo, la maggior parte dei computer basati sul DNA ha avuto difficoltà a processare più di pochi algoritmi su misura. Adesso, un team di ricercatori cinesi ha ideato un circuito integrato a base di DNA (DIC) molto più versatile. Questo computer liquido può formare un incredibile numero di 100 miliardi di circuiti, ciascuno in grado di eseguire il proprio programma.

Il calcolo basato sul DNA ha il potenziale di creare macchine che offrono significativi salti in termini di velocità e capacità. In questo contesto, gli scienziati volevano costruire qualcosa di più adattabile rispetto agli sforzi precedenti, con una gamma più ampia di potenziali utilizzi. Per raggiungere questo obiettivo, il team si è concentrato su ciò che hanno chiamato array di gate programmabili basati sul DNA, o DPGAs: brevi segmenti di DNA uniti insieme per creare strutture più grandi, che potrebbero poi essere integrate in circuiti di varie combinazioni.

Questi DPGAs sono stati realizzati mescolando filamenti di DNA con fluido tampone in provette, affidandosi a reazioni chimiche per effettuare gli attacchi necessari. Attraverso i loro esperimenti, gli scienziati sono stati in grado di creare circuiti per risolvere equazioni quadratiche e radici quadrate, ad esempio. Più avanti, questi sistemi potrebbero essere adattati per scopi come la diagnosi di malattie (già c'è ChatGPT che risolve i casi medici).

Ancora più interessante, i sistemi sperimentali hanno mostrato pochissima attenuazione del segnale, un altro passo fondamentale verso la realizzazione di computer basati sul DNA che possono essere scalati e adattati. Sebbene siamo ancora lontani dal realizzare il pieno potenziale della computazione basata sul DNA, negli ultimi anni gli scienziati hanno fatto passi da gigante nel modificare questa forma biologica di archiviazione per utilizzarla in compiti di calcolo convenzionali.