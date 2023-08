Questo PC da gaming può essere completamente immerso in acqua: è il primo al mondo!

Con il caldo della stagione estiva, i nostri consigli per raffreddare il PC da gaming potrebbero fare al caso vostro. Se però preferite una soluzione più "estrema", potete seguire le orme dello YouTuber DIY Perks e costruire un PC che può essere immerso in acqua, assicurandovi così che la temperatura delle vostre componenti non salga mai troppo.

E, già che ci siete, perché non dargli un'estetica steampunk? No, non stiamo scherzando: DIY Perks ha creato il primo PC da gaming al mondo che può essere tranquillamente immerso in acqua senza timore di infiltrazioni, e per giunta gli ha fornito un'estetica decisamente accattivante (se vi piace lo stile steampunk, almeno).



Tra le componenti utilizzate per la build troviamo una CPU Intel Core i9-13900KS, una NVIDIA RTX 4090 brandizzata ZOTAC come scheda video, una scheda madre ASUS, un SSD Crucial T700 e un PSU Seasonic Prime Titanium da ben 1000 W. Si tratta insomma di alcune delle componenti più performanti sulla piazza, a testimonianza del fatto che quello di DIY Perks non è un PC da gaming qualunque e, in quanto tale, necessita di un sistema di raffreddamento davvero speciale.



Come spiega Yanko Design, la creazione di DIY Perks non può essere replicata da chiunque: certo, con le giuste capacità è possibile costruire una build simile a quella dello YouTuber, ma il processo di waterproofing del PC (quello che permette di immergerlo nell'acqua, per intenderci) richiede delle competenze di utilizzo dei materiali e dei calcoli che è meglio lasciare ai professionisti. Ovviamente, poi, per realizzare un lavoro simile dovrete saper maneggiare componenti elettriche immerse in acqua, con evidenti rischi di sicurezza.



DIY Perks ha dunque inserito l'hardware del PC in un cilindro in acrilico trasparente, che permette di vedere cosa succede "dentro" la build (in modo da rintracciare ogni infiltrazione indesiderata) e che al contempo dona enorme eleganza al prodotto. Il materiale, inoltre, favorisce il raffreddamento passivo delle componenti mediante il contatto con l'acqua. Il sistema di raffreddamento attivo del PC, invece, è alimentato da acqua distillata, evitando così sostanze chimiche pericolose in caso di dispersione in acqua.



Le "tubature" metalliche, ovviamente, servono per il trasporto del liquido di raffreddamento e dei cavi di collegamento del PC all'alimentazione, alle periferiche e allo schermo esterno. In questo modo, è possibile immergere la build e collegarla al proprio monitor, alla propria tastiera e al proprio mouse in superficie!