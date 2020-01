Un PC gaming da eSport: ecco la configurazione AMD dei Fnatic

Qual è la configurazione del PC da gaming utilizzato da coloro che vestono la "casacca" del noto brand eSport Fnatic? Ce lo svela direttamente AMD.

Comunicato stampa AMD: Il Team dei Fnatic, brand di fama mondiale nel settore degli eSport, annuncia una partnership con PCSpecialist per la fornitura di sistemi da gioco dotati della tecnologia AMD necessaria per competere nei principali titoli eSport a livello mondiale. PCSpecialist, integratore europeo di sistemi, non solo fornirà ai giocatori Fnatic soluzioni di alta qualità, ma produrrà anche il PC Gaming ufficiale del team Fnatic, disponibile per l'acquisto nel Regno Unito e in Europa.

I giocatori professionisti di tutti i team Fnatic, tra cui League of Legends, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Rainbow 6, Fortnite e FIFA, potranno usufruire di PC da gioco dalle caratteristiche avanzate forniti da PCSpecialist. I PC verrano utilizzati per gli allenamenti e i tornei online, come ad esempio per la preparazione del team CS:GO in occasione dei prossimi Intel Extreme Masters (IEM) a Katowice il mese prossimo, permettendo ai pro-player del team Fnatic di allenarsi e gareggiare senza problemi ai più alti livelli di competizione.

Ecco la configurazione top di gamma che PCSpecialist ha creato per i giocatori professionisti, il PC gaming ufficiale del team Fnatic, che verrà utilizzanto in tutte le sedi dei Fnatic a livello mondiale:

CPU AMD Ryzen 7 3700X

GPU AMD Radeon RX 5700 XT

16GB Corsair VENGEANCE RGB Pro 3200MHz RAM

500GB Samsung 970 EVO PLUS M.2 NVMe SSD

2TB Seagate Barracuda HDD

Windows 10 Home

Anche i fan e gli aspiranti pro-player avranno l'opportunità di mettere le mani su questo fantastico sistema. Il PC gaming ufficiale Fnatic è disponibile online a partire da oggi per l'acquisto in tutta Europa sul sito PCSpecialist dove i fan potranno configurare la propria build. PCSpecialist offre questo servizio su tutti i prodotti, grazie al suo team dedicato in grado di soddisfare tutti i requisiti hardware per ogni tipo di budget.

Il PC gaming ufficiale Fnatic è disponibile in tutta Europa sul sito di PCSpecialist.