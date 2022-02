PC da gaming MSI con RTX 3070, 3080 e 3050 in offerta su Amazon fino al 16%

Ancora offerte da parte di Amazon sui laptop da gaming. Quest'oggi segnaliamo una serie di sconti molto interessanti su tantissimi modelli di PC portatili per il gioco, basati sulle schede grafiche RTX 3070, 3080 e 3050.

Sconti PC da gaming MSI

MSI Katana GF66 11UC-426IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 1.249 Euro (1.399 Euro)

MSI GP76 Leopard 11UG-081IT, Notebook Gaming 17,3" FHD 240Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 2.099 Euro (2.499 Euro)

MSI GE66 Raider 11UG-063IT, Notebook Gaming 15,6" QHD 240Hz DCI-P3 100%, I7-11800H, RTX 3070 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 32GB RAM DDR4, WiFi 6E, 99Whr, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 2.399 Euro (2.799 Euro)

MSI GE76 Raider 11UH-073IT , Notebook Gaming 17,3" FHD 360Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3080 16GB GDDR6, 2TB SSD M.2 PCIe 4.0, 32GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Home, 99WHr [Layout & Garanzia ITA]: 3.199 euro (3.699 Euro)

MSI GS76 Stealth 11UG-293IT, Notebook 17,3" FHD 360Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 3.0, 32GB DDR4, WiFi 6E, Win 10 Pro + Stealth T. Backpack[Layout e Garanzia ITA]: 2.499 Euro (2.799 Euro)

Per tutti i dettagli sulle promozioni e sulle stime di consegna, vi rimandiamo alle pagine dei singoli modelli. Nessuna informazione sulla scadenza, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.