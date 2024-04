Il Pc Huawei ORA costa POCHISSIMO: 8 GB+256 GB SSD e tanto altro!

HUAWEI MateStation S è un Pc a torre con processore AMD Ryzen 5 4600G e scheda grafica AMD Radeon, ideale sia per giocare che per svolgere lavori di grafica e quant'altro. Oggi puoi prenderlo con l'8% di sconto, per un prezzo pari a 280,44 euro!

I canali per il ricircolo dell'aria dissipano velocemente il calore dal processore convogliandolo verso le ventole, per evitare una riduzione delle prestazioni. Silenzioso anche quando lavora al massimo.

Grazie alla SSD ad alta velocità da 256 GB potrai immagazzinare una grande quantità di dati e anche velocemente. La memoria è infatti DDR4 a 3200 MHz. La porta USB-C anteriore, facilmente accessibile, è invece perfetta per ricaricare rapidamente il tuo telefono, mentre le porte posteriori supportano il collegamento delle periferiche.

Molto interessante poi la funzione HUAWEI Share, mediante la quale ti basterà appoggiare lo smartphone per trasferire i dati sul Pc ma anche per condividere lo schermo.

Non manca poi un lettore delle impronte digitali. La tastiera è invece dotata di meccanismo di commutazione a forbice e corsa dei tasti di 2,5 mm. Digitare non sarà di certo stancante.

Pc davvero slim e compatto con le seguenti dimensioni. Insomma, un'ottima occasione a soli 280,44 euro.

