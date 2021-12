PC Huawei e monitor MateView in offerta per Natale, i nuovi sconti

Continuano le offerte Huawei per il periodo natalizio, fino alla fine dell'anno la compagnia offre una serie di promozioni per gli acquisti effettuati sullo store online. Tra i tanti prodotti in prodotti in sconto, anche PC e monitor della serie MateView in vendita a prezzo ridotto solamente per un periodo limitato, una bella occasione per risparmiare.

I notebook della serie Matebook e gli schermi della linea MateView sono i principali protagonisti delle offerte di Natale targate Huawei per regalare computer e monitor o per aggiornare la propria gamma di dispositivi per il lavoro, lo studio e il tempo libero.

Computer Huawei in sconto

Tra le offerte più interessanti vi segnaliamo il MateBook D15 (i5 10a Generazione, 8+256GB) a 549 euro fino al 21 dicembre invece di 699 euro. Il MateBook D 15 i5 11a Generazione 8+ 512GB è in offerta a 699 euro invece di 849 euro fino al 24 dicembre. Si continua con il MateBook 14 i5 11a Generazione 16+512GB a 899 euro invece di 1.249 euro fino al 31 dicembre.

Monitor Huawei in offerta

Due le proposte Huawei per quanto riguarda i monitor: MateView GT costa 399 euro invece di 499 euro mentre il monitor MateView GT 27 costa 299.90 euro invece di 399.90 euro fino al 21 dicembre.