PC MSI MAG CODEX con RTX 3060 Ti a 550 euro in meno da Euronics

Torniamo anche oggi da Euronics per un’altra promozione online che potrebbe interessare a coloro che cercano un nuovo computer da gaming. Se pochi giorni addietro abbiamo proposto il laptop MSI con RTX 3050 in offerta, questa giornata il vero protagonista è un PC desktop MSI con RTX 3060 Ti a 540 euro in meno.

Si tratta, per la precisione, del PC MSI MAG CODEX 5 12TG-1081EU, una variante specifica della linea MAG CODEX di ultima generazione caratterizzata dalla dotazione della scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, e del processore Intel Core i7-12700F la cui frequenza base è di 2,1 GHz e Turbo di 4,9 GHz. Lato memoria troviamo 16 GB di RAM DDR4 con espansione fino a 64 GB, singolo SSD da 512 GB e un HDD da 1000 GB. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Presso la catena di distribuzione stellata questo PC desktop da gaming può essere acquistato a 1.549 euro, quando solitamente il prezzo è di 2.099 euro. Questo taglio del 26% sul listino non ha una data di conclusione; per questa ragione, consigliamo di procedere con l’acquisto il prima possibile per evitare la rimozione dell’offerta o l’esaurimento delle scorte.

Il pagamento può essere completato in tre rate senza interessi con Klarna, mentre la consegna a domicilio parte da 14,90 euro. Presso molti punti vendita Euronics in Italia, altrimenti, si può procedere con l’acquisto online e ritiro in negozio a costo zero. Per conoscere quali negozi aderiscono all’iniziativa, basta cliccare su “Verifica disponibilità in negozio” sulla pagina Euronics del PC MSI.

