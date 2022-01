PC con il notch? No, grazie: ecco il primo laptop dotato di punch-hole

Se siete tra i detrattori del notch di Macbook Pro M1 di Apple potreste avere di che gioire, perché un produttore cinese, Chuwi, sembra aver bruciato le tappe, pubblicando il primo laptop con tecnologia punch-hole, utilizzata ovviamente per ridurre le dimensioni dell'alloggiamento della fotocamera frontale del PC.

Il primo laptop con fotocamera punch-hole si chiama Chuwi MiniBook X, ed è disponibile sul sito web della compagnia produttrice al prezzo di 619 Dollari, che diventano 549 Dollari applicando un coupon di sconto emesso da Chuwi stessa. Nel pacchetto, insieme al PC, troverete uno stilo a forma di penna e altri accessori per il laptop.

Come suggerisce la presenza dello stilo nella confezione, Chuwi MiniBook X è un convertibile dotato di touchscreen, del tutto simile ai prodotti della linea Yoga, nel senso che lo schermo può essere inclinato fino a 360°, utilizzando il device sia come un tradizionale laptop che come un tablet.

Lo schermo del PC è un display 2K da 10.8" con punch-hole in alto a sinistra. La presenza del punch-hole garantisce dei bordi estremamente sottili lungo tutto lo schermo: allo stesso modo, anche i bordi della tastiera sono estremamente sottili. La selfie-camera è un obiettivo in HD da 5 MP: non si tratta certo di una fotocamera impressionante, ma la lente dovrebbe essere ottima per le videochiamate e le riunioni online.

Sotto la scocca del device troviamo una CPU Intel N5100 di undicesima generazione, che possiede una scheda grafica Intel UHD integrata. Inoltre, il laptop ha ben 12 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Chuwi MiniBook X supporta il fast charging a 45W, e viene venduto con la versione più recente di Windows 11 preinstallata. Il PC presenta una porta USB-C e un jack audio, e pesa 899 grammi. Qualche anno fa, invece, Chuwi ha lanciato il mini PC da gaming Chuwi HiGame, che ha riscontrato un enorme successo in Cina.