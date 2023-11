PC portatile MSI Modern da 15 pollici con i5 in sconto su Amazon per il Black Friday

Tra le numerose offerte del Black Friday 2023 proposte da Amazon, troviamo uno sconto molto interessante su un laptop a marchio MSI con schermo da 15 pollici e processore Intel Core i5, che può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente.

La configurazione è la seguente:

MSI Modern 15 B12M-089IT, Notebook 15.6" Full-HD 60Hz, Intel I5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 3, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 449 Euro (849 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 29 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 46 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Il risparmio è di 400 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore di 849 Euro, ed il prezzo è vicino al minimo storico raggiunto di recente, di 499 Euro.

Amazon, ricordiamo, in occasione del periodo del Black Friday 2023 e di Natale, garantisce il reso fino al 31 Gennaio 2024 per i prodotti acquistati fino al 31 Dicembre 2023.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche scegliere il pagamento rateale in cinque o dodici rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni proposte ed indicate direttamente nella pagina di pagamento.