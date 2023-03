PC portatile in sconto a meno di 400 Euro: l'offerta Amazon di oggi 8 Marzo 2023

In questo 8 Marzo 2023, Amazon propone uno sconto molto interessante su un PC portatile a marchio HP, che scende sotto i 400 Euro ed è disponibile ad un prezzo molto interessante, con una riduzione del 36% rispetto al costo di listino.

Si tratta dell'HP 15S-EQ2008SL, con AMD Ryzen 3 5300U, 8 gigabyte di RAM DDR4, SSD NVMe da 256 gigabyte, scheda grafica integrata e display da 15,6 pollici FHD con antiriflesso, mentre come siste operativo è presente Windows 11. Nella scheda tecnica si parla anche di una batteria con autonomia fino a 9 ore e 30 minuti. Il prezzo proposto è di 349,99 Euro, il 36% in meno rispetto ai 549,99 Euro di listino.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate da 70 euro al mese a tasso zero ed interessi zero, e garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per venerdì 10 Marzo per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 44 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso prodotto su Amazon, che come avvenuto anche in passato non fornisce alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter sfruttare a pieno l'offerta.