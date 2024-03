Pc quantistici, Google mette in palio 5 milioni di dollari per rispondere a questa domanda

Google ha lanciato una competizione globale con XPRIZE in associazione con il Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA). Si possono vincere milioni di dollari per fare una cosa "semplicissima": applicare l’informatica quantistica alle sfide del mondo reale.

Dopo aver visto perché abbiamo bisogno dei computer quantistici, è opportuno ricordare come questi ultimi utilizzano la meccanica quantistica per risolvere problemi che sono semplicemente troppo complessi per essere calcolati dai computer tradizionali.

Si tratta in realtà di un campo entusiasmante, in cui vengono fatte continuamente nuove ed affascinanti scoperte. Ciononostante, per quanto possa sembrarvi strano, i computer quantistici non sono ancora così utili. Ecco dunque la domanda milionaria (è proprio il caso di dirlo): come potrebbero essere utilizzati nella società moderna?

"Sebbene ci siano molte ragioni per essere ottimisti riguardo al potenziale dell'informatica quantistica, siamo ancora un po' all'oscuro riguardo alla portata complessiva di come, quando e per quali problemi del mondo reale questa tecnologia si rivelerà più trasformativa", ha affermato la stessa Google in un comunicato stampa che annuncia il nuovo concorso.

"Ci auguriamo che il lancio di questo premio contribuisca a far luce su queste domande, incentivando la comunità ad avanzare e ad anticipare in modo più approfondito l'impatto positivo dell'informatica quantistica sulla società", aggiunge la celebre azienda. Ma veniamo alle informazioni che potrebbero interessarvi.

Il concorso, che durerà tre anni, chiede ai concorrenti di sviluppare applicazioni per l’informatica quantistica a beneficio della società. Sarà suddiviso in varie sezioni, con la possibilità di vincere un discreto gruzzoletto.

Nel primo turno, viene chiesto ai partecipanti di descrivere il problema che stanno cercando di risolvere e di fornire un’analisi di quanto tempo impiegherebbe un computer quantistico per risolverlo. Da questo gruppo di concorrenti, fino ad un massimo di 20 squadre avanzeranno alla finale e si divideranno il primo milione di dollari del premio totale.

Nella fase successiva, verrà chiesto loro di fornire la prova che potrebbero arrivare a questa risposta più velocemente o con maggiore precisione, su un computer quantistico rispetto ai normali computer e delineare come i calcoli avranno un impatto positivo sulla società. Ai primi tre candidati o squadre verranno assegnati 3 milioni di dollari, mentre ai secondi classificati verrà assegnato un ulteriore milione di dollari.

Anche se non vivete in una città quantistica grande come Parigi, potete trovare ulteriori dettagli e informazioni, direttamente sul sito Xprize. In bocca al lupo!