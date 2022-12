In PC quantistico simulato cunicolo spazio temporale ed ecco cos'è successo

Per la prima volta dei ricercatori - così come riportato sulla rivista Nature - sono stati in grado di eseguire una prima "simulazione" quantistica di un wormhole olografico utilizzando un processore quantistico. No, non può essere attraversato, ma è una configurazione che si comporta proprio come una particella che viaggia attraverso un wormhole.

Gli scienziati stanno cercando di trovare nuove intuizioni sulla gravità quantistica, ovvero il campo della fisica teorica che tenta di fornire un quadro teorico unitario della gravità, che comprende il cosiddetto "principio olografico".

Proprio come un ologramma utilizza le informazioni in due dimensioni per creare l'aspetto di un oggetto tridimensionale, il principio olografico sostiene che nella gravità quantistica è possibile comprendere le proprietà di un oggetto tridimensionale studiando gli effetti su un confine dimensionale inferiore (quindi in due dimensioni).

Questo può semplificare molti problemi, tra cui i wormhole.

Il lavoro teorico svolto sulla gravità quantistica ha trovato somiglianze tra questi "cunicoli spazio temporali" e un processo chiamato teletrasporto quantistico. Ed è molto più facile simulare un wormhole trasformandolo in uno olografico. Questa connessione ha consentito il primo test di gravità quantistica su un vero computer quantistico, il processore Google Sycamore.

Un qubit (un bit quantistico) è stato teletrasportato attraverso il processore in un modo che equivaleva a viaggiare attraverso un wormhole attraversabile in due dimensioni. "Questo lavoro costituisce un passo verso un programma più ampio di test della fisica della gravità quantistica utilizzando un computer quantistico. Non sostituisce le sonde dirette della gravità quantistica allo stesso modo di altri esperimenti pianificati, ma offre un potente banco di prova per esercitare idee sulla gravità quantistica", ha affermato la professoressa Maria Spiropulu del Caltech.

Insomma, la rappresentazione del wormhole è approssimativa, ma è un passo avanti nella creazione di modi per studiare la gravità quantistica.