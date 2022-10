PC, vendite in caduta libera: solo Apple si salva, malissimo HP e Dell

Il crollo delle vendite dei PC dell'ultimo trimestre, anticipato a inizio ottobre da un report dell'IDC, è stato oggi confermato dalla classica analisi trimestrale redatta da Counterpoint Research. Nello specifico, il centro studi ha spiegato che la contrazione del mercato PC è stata del 15,5% nel Q3 del 2022, ossia tra luglio e settembre.

Ovviamente, l'analisi di Counterpoint è limitata ai PC e ai laptop preassemblati, perciò non tiene conto del mercato dei device che vengono "costruiti" dagli utenti a partire dalle componenti comprate singolarmente. In ogni caso, la contrazione del settore del 15,5% si traduce in un totale di 71,1 milioni di PC venduti durante un solo trimestre. Il calo percentuale su base annua è ancora più preoccupante se ricordiamo che lo scorso trimestre le vendite si erano già ridotte dell'11% circa, sempre a confronto con il 2021.

Come per il recente calo delle vendite di smartphone su scala globale, anche quello dei PC sembra essere dovuto ad una domanda in diminuzione a causa della contingenza economica globale, caratterizzata da un aumento dell'inflazione e dell'incertezza macroeconomica, che hanno portato con sé anche una maggior tendenza al risparmio ed al rinvio degli acquisti considerati non necessari.

A quanto pare, neanche la definitiva risoluzione della crisi dei semiconduttori, prevista tra fine 2022 e il primo trimestre del 2023, sembra fornire una prospettiva positiva al settore: al contrario, i principali produttori e OEM mantengono un outlook negativo riguardo all'andamento nel mercato dei prossimi mesi, almeno fino a metà 2023.

L'unica azienda a sorridere è Apple, che nell'ultimo semestre ha aumentato del 7% le sue vendite, grazie soprattutto al grande successo dei Macbook Air M2: la casa di Cupertino ha piazzato un totale di 7,9 milioni di device, contro i 7,3 del Q3 del 2021. Tra gli altri OEM, invece, i dati mostrano un settore in profondo rosso: ASUS, per esempio, registra una contrazione delle vendite del 9%, mentre Lenovo ne segna una del 16%.

Segno negativo molto pronunciato per HP e Dell, la prima con una contrazione percentuale del 27% e la seconda con un calo del 21%, in entrambi i casi su base annua. In generale, nonostante la riduzione da 17,3 a 12,7 milioni di unità vendute, HP resta il secondo OEM per vendite nello scorso trimestre, sorpassata solo da Lenovo. A breve distanza, invece, troviamo Dell, che si posiziona terza con un totale di 12 milioni di unità piazzate (contro i 15,2 milioni del Q3 del 2021).