Peacock arriva in Italia: disponibile da domani su Sky TV e Now!

A pochi mesi dall'annuncio dell'arrivo di Peacock in Italia, la pay tv ha annunciato che da domani, 15 Febbraio 2022, la piattaforma di NBC Universal sarà disponibile per gli abbonati Sky e quelli Now con Pass Entertainment.

Gli utenti avranno la possibilità di accedere a tantissimi contenuti targati NBCUniversal, ma anche a titoli di successo. Di seguito la lista:

Peacock Originals fra cui i nuovi titoli Bayside School, Girls5eva - La rivincita delle pop star, Rutherford Falls - Amici per la vita, Bel-Air; oltre alle serie in arrivo prossimamente The Girl in the Woods - La porta del terrore, MacGruber - Eroe improbabile, Joe vs Carole, The Resort.

TV Show: con nuovi titoli e grandi cult tra i più amati di sempre come The Office, 30 Rock, Parks and Recreation, Colombo, Superstore, The Mindy Project, Difficult People, Will & Grace; drama di successo come Bates Motel, Mr. Robot, Grimm, High School Team, Five Bedrooms,The Bold Type. E ancora, seguitissimi reality come Al passo con i Kardashian, Real Housewives di New York, Real Housewives di Beverly Hills e Sotto Coperta: Mediterraneo.

Film: con titoli come Apollo 13, Jason Bourne, Cattivissimo Me, Cinquanta sfumature di nero, Il gladiatore, Minions, Pets – Vita da animali, Blues Brothers - Il mito continua, Beethoven, Ted, Il Grinch.

Peacock sarà incluso per tutti i clienti Sky con pacchetto Sky TV ed i clienti Now con Pass Entertainment. I contenuti saranno disponibili anche in modalità on demand su My Sky e Sky Q, oltre che su Sky Go.