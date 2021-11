Peacock in arrivo su Sky e Now prossimamente in Italia, con migliaia di contenuti

Mentre Sky si appresta a salutare sette canali a partire da gennaio 2022, arrivano delle importanti novità sul catalogo di contenuti, che è destinato a crescere. Peacock (il servizio di streaming di NBCUniversal) è in arrivo anche in Italia su Sky e Now, ed oggi emergono ulteriori dettagli sui contenuti.

In giornata odierna, 16 Novembre 2021, la piattaforma ha debuttato nel Regno Unito ed Irlanda, ma nei prossimi mesi dovrebbe approdare anche nel Bel Paese, oltre che in Germania ed Austria.

Si tratterà a tutti gli effetti di un nuovo servizio di streaming video on demand, che fa parte del gruppo Comcast di Sky ed andrà ad ampliare il catalogo di contenuti con migliaia di ore aggiuntive.

L'offerta sarà composta da tre micro aree:

Peacock Originals , che includerà contenuti come Saved by the Bell, Rutherford Falls, Punky Brewster, The Girl in the Woods, Five Bedrooms, e Vanderpump Rules. Ad essi si aggiungeranno MacGruber, Bel-Air, Joe Exotic (working title), Killing It, Vampire Academy, Irreverent, The Innocent, The Resort, The Missing, The Best Man, Angelyne, Ted e Battlestar Galactica;

, che includerà contenuti come Saved by the Bell, Rutherford Falls, Punky Brewster, The Girl in the Woods, Five Bedrooms, e Vanderpump Rules. Ad essi si aggiungeranno MacGruber, Bel-Air, Joe Exotic (working title), Killing It, Vampire Academy, Irreverent, The Innocent, The Resort, The Missing, The Best Man, Angelyne, Ted e Battlestar Galactica; Show TV classici e Contemporanei , dove gli utenti troveranno The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Psych, Superstore, A.P. Bio, The Mindy Project, Will & Grace, Mr. Mayor, Young Rock, Saturday Night Live ma anche le serie Battlestar Galactica, Monk, Bates Motel, Heroes, Friday Night Lights, 12 Monkeys, Downton Abbey, House e Suits;

, dove gli utenti troveranno The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Psych, Superstore, A.P. Bio, The Mindy Project, Will & Grace, Mr. Mayor, Young Rock, Saturday Night Live ma anche le serie Battlestar Galactica, Monk, Bates Motel, Heroes, Friday Night Lights, 12 Monkeys, Downton Abbey, House e Suits; Film, che includono The Best Man, Bird on a Wire, Bowfinger, Brüno, Bulletproof, Children of Men, Definitely, Maybe, Far and Away, Paura e delirio a Las Vegas, The Game, Hanna, Hannibal, L’ultima casa a sinistra, Un milione di modi per morire nel west, Meet Joe Black, O Brother, Where Art Thou?, Out of Sight, Pride & Prejudice e Scent of a Woman.

Non sarà necessario pagare un extra, dal momento che i contenuti in questione andranno a rimpolpare il già ricco catalogo on demand. Il comunicato di arrivo di Peacock in Italia, ma oggi sono emersi ulteriori dettagli.