Questa pecora non è stata tosata per anni: aveva 35 chili di lana

Una pecora in Australia ha vagato per anni nel territorio senza ricevere alcuna tosatura per diverso tempo. Il risultato? Ben 35 chilogrammi di lana. Fortunatamente recentemente l'ariete - soprannominato Baarack - è stato portato in una fattoria per animali salvati dalla strada, dove ha ricevuto tutte le cure possibili.

Non si tratta di un animale randagio, poiché alcune caratteristiche del suo corpo - come i segni di etichettatura - mostrano che un tempo apparteneva a qualche fattoria. C'era così tanta lana da tosare che quando la pecora era in piedi, erano visibili solo i suoi zoccoli e una piccola sezione della parte inferiore delle gambe.

Diverso tempo fa la rimozione della lana avveniva naturalmente nella pecora, ma l'addomesticazione e la selezione umana resero indispensabile l'intervento umano per la rimozione della loro folta pelliccia. Nelle specie selvatiche, però, ancora oggi questo processo di rimozione avviene automaticamente e stagionalmente.

Lasciati non tosati, i cappotti lanosi di queste creature continuano a crescere. Una pelliccia troppo folta crea diversi rischi per la salute delle pecore, rendendole soggette a lesioni e infezioni e ostacolando la capacità degli animali di regolare la loro temperatura corporea, secondo quanto afferma la North Dakota State University.

35 chilogrammi di lana è sicuramente un numero che non ha molti precedenti, ma non è un record "mondiale": quest'ultimo appartiene alla pecora Chris, che aveva un cappotto lanoso di ben 41 chilogrammi. Tuttavia, la quantità di lana rimossa da Baarack (che adesso sta benissimo) è sufficiente per lavorare a maglia circa 61 maglioni o 490 paia di calzini da uomo.