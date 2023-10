Pecore affamate divorano 100kg di cannabis in Grecia

In Grecia, un gregge di pecore, affamato a causa delle devastanti inondazioni causate dalla Tempesta Daniel, ha trovato una fonte di cibo inaspettata: una coltivazione di cannabis. Queste creature, che vagavano nelle pianure allagate della Tessaglia, hanno invaso una serra dedicata alla produzione di cannabis medicinale vicino Almyros.

Hanno consumato circa 100kg di questa pianta, secondo quanto riportato dal sito TheNewspaper.gr. Il proprietario della coltivazione ha raccontato con una mistura di incredulità e disperazione come, dopo aver già subito danni a causa di un'ondata di calore e delle inondazioni, le pecore abbiano finito ciò che rimaneva della sua coltura.

"Non so se ridere o piangere", ha dichiarato. Un pastore ha notato comportamenti strani nel gregge, anche se non è stato specificato di che natura fossero. La Tempesta Daniel, che ha colpito la Tessaglia per tre giorni, ha causato gravi inondazioni, uccidendo oltre 100.000 animali e causando danni ingenti alle colture.

Questo evento climatico estremo si è aggiunto a un'estate già difficile per la Grecia, caratterizzata da incendi devastanti. Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha sottolineato come il paese stia affrontando sfide significative legate ai cambiamenti climatici e ha annunciato possibili ulteriori misure di soccorso per coloro che sono stati colpiti da disastri naturali.

Non solo le pecore: anche gli elefanti sono stati trovati con la proboscide nel sacco mentre si ubriacavano (sì, è tutto vero).